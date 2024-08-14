Соратник Кадырова заявил об отсутствии у ВСУ желания продвигаться в Курской области

Алаудинов: у ВСУ больше нет желания рваться вперед в Курской области

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет желания прорываться вперед в Курской области. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Такого ретивого желания, как раньше, прям рваться напрямки [у противника] уже нет», — сказал Алаудинов.

По его словам, ВСУ начинают окапываться в Курской области, чтобы избежать уничтожения российскими военнослужащими. Армия России вскоре начнет повсеместное наступление, чтобы полностью уничтожить противника, анонсировал советник главы Чечни.

Днем ранее, 13 августа, Алаудинов заявил, что большая часть войск ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уничтожена. Согласно его данным, ситуация находится под контролем.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше недели. За минувшие сутки в Курской области ВСУ потеряли до 420 человек. Кроме того, российские военные уничтожили 55 единиц бронетехники. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.