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13:21, 13 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

Алаудинов: большая часть вторгшихся в Курскую область войск ВСУ уничитожена

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Большая часть войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, уничтожена. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены», — сказал он.

Алаудинов также подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а большая часть территории, где находились украинские военные, перекрыта. По его словам, ВСУ несут потери, которые не несли, вероятно, за весь период специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, командир «Ахмата» заверил, что передвижение ВСУ в Курской области остановлено, и Киев «осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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