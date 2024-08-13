Соратник Кадырова оценил обстановку под Курском

Командир «Ахмата» Алаудинов: обстановка под Курском взята под контроль

На данный момент обстановка под Курском взята под контроль. Об этом заявил командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Надо отметить, что сегодня (…) обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — сказал он.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.

По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в Курскую область на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.