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14:12, 13 августа 2024Россия

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 420 человек

Фото: Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 420 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, уничтожено «55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие».

В ведомстве добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Российские военные пресекли попытки украинских войск прорваться вглубь региона в районе Общего Колодезя, Снагости, Каучука и Алексеевского.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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