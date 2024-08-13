В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 420 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого, уничтожено «55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие».
В ведомстве добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Российские военные пресекли попытки украинских войск прорваться вглубь региона в районе Общего Колодезя, Снагости, Каучука и Алексеевского.