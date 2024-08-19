Алаудинов рассказал об отправленных ему фото с расстрелянными жителями Курской области

Алаудинов: получил фото с расстрелянными в упор жителями Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ему отправили много фотографий, где видны растрелянные мирные жители Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок», — сказал Алаудинов. Он заявил, что «это очень тяжело осозновать», но назвал ситуацию «реальностью».

Алаудинов выразил соболезнования и пообещал отомстить за погибших.

Ранее командир «Ахмата» раскритиковал родителей российских срочников, которые поддерживают сыновей, отказывающихся ехать в Курскую область. Он заявил, что солдаты должны воевать за родину, а не есть хлеб за счет государства. Кроме того, Алаудинов пообещал попадание в рай тем, кто падет в боях.