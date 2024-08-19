Командир «Ахмата» Алаудинов раскритиковал родителей российских срочников

Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, а не есть хлеб государства

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов раскритиковал родителей российских срочников, которые поддерживают сыновей, отказывающихся ехать в Курскую область. Он заявил, что солдаты должны воевать за родину, а не есть хлеб за счет государства. Об этом Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале.

Командир «Ахмата» отметил, что родителям срочников следовало бы одобрить решение их детей защищать страну. Кроме того, Алаудинов пообещал попадание в рай тем, кто падет в боях.

Ранее Апти Алаудинов рассказал о том, что Вооруженные силы Украины начали передислокацию на курском направлении. По его словам, обстановка находится под контролем российских военных.

