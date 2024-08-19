Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали передислокацию на курском направлении. О действиях украинских войск рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, обстановка находится под контролем российских военных. Большие силы противника уничтожены, уточнил Алаудинов.
Вчера был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника. Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена. Уничтожена часть его техники
При этом он указал, что ВСУ передислоцируются, чтобы попробовать зайти с другой стороны, однако Российская армия все контролирует, фиксирует и готова встретить противника.
Украинские военные сдаются в плен в Курской области
Как ранее рассказал Алаудинов, солдаты ВСУ начали сдаваться в плен в Курской области. Генерал отметил, что «Ахмат» и смежные подразделения планомерно уничтожают пытающихся совершить прорыв противников. Кроме того, по его словам, украинские военные стали складывать оружие.
Алаудинов также указывал, что резервы ВСУ в Курской области истощаются. Кроме того, Вооруженные силы России круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на этом направлении.
В Германии усомнились в успехе стратегии ВСУ в Курской области
Как считает немецкий журналист Юлиан Репке, попытки ВСУ занять российские территории — рискованная затея. Аналитик не исключил, что в среднесрочной перспективе украинским военным придется покинуть Курскую область, не добившись никаких целей.
Журналист также порассуждал о том, что при наличии пяти тысяч солдат и достаточного количества западной техники руководству ВСУ целесообразнее было бы перебросить их на харьковское, донецкое, луганское или запорожское направление. По мнению Репке, такая стратегия была бы более эффективной.