ВСУ начали передислокацию на курском направлении. Чего они хотят добиться и как действует Российская армия?

Алаудинов заявил о передислокации ВСУ на курском направлении для новой атаки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали передислокацию на курском направлении. О действиях украинских войск рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, обстановка находится под контролем российских военных. Большие силы противника уничтожены, уточнил Алаудинов.

Вчера был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника. Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена. Уничтожена часть его техники Апти Алаудинов заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор

При этом он указал, что ВСУ передислоцируются, чтобы попробовать зайти с другой стороны, однако Российская армия все контролирует, фиксирует и готова встретить противника.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские военные сдаются в плен в Курской области

Как ранее рассказал Алаудинов, солдаты ВСУ начали сдаваться в плен в Курской области. Генерал отметил, что «Ахмат» и смежные подразделения планомерно уничтожают пытающихся совершить прорыв противников. Кроме того, по его словам, украинские военные стали складывать оружие.

Алаудинов также указывал, что резервы ВСУ в Курской области истощаются. Кроме того, Вооруженные силы России круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на этом направлении.

В Германии усомнились в успехе стратегии ВСУ в Курской области

Как считает немецкий журналист Юлиан Репке, попытки ВСУ занять российские территории — рискованная затея. Аналитик не исключил, что в среднесрочной перспективе украинским военным придется покинуть Курскую область, не добившись никаких целей.

Журналист также порассуждал о том, что при наличии пяти тысяч солдат и достаточного количества западной техники руководству ВСУ целесообразнее было бы перебросить их на харьковское, донецкое, луганское или запорожское направление. По мнению Репке, такая стратегия была бы более эффективной.