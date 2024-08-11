Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:57, 11 августа 2024Бывший СССР

В Германии усомнились в итоговом успехе стратегии ВСУ в Курской области

Журналист Репке: попытка ВСУ занять российские территории — рискованная затея
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области вряд ли обернется итоговым успехом, попытки занять российские территории — рискованная затея. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке, его слова приводит РИА Новости.

Аналитик рекомендовал ВСУ не тешить себя иллюзиями и не исключил, что в среднесрочной перспективе украинским военным придется покинуть Курскую область, не добившись своих целей. «Давайте не будем обманывать себя», — резюмировал Репке.

Он добавил, что понимает стратегию ВСУ в Курской области, однако не видит дальнейших перспектив подобного нападения. По мнению журналиста, при наличии пяти тысяч солдат и достаточного количества западной техники руководству украинской армии целесообразнее было бы перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление. Как считает аналитик, подобная стратегия стала бы более эффективной.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года и продолжается до сих пор. Нападению подверглись, в частности, Суджанский и Кореневский районы российского региона. Как ранее утверждал отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис, последствия подобной атаки могут стать катастрофическими и ускорить поражение украинских войск в противостоянии с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

      Роднина назвала последствия пропуска россиянами Олимпийских игр

      Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ на пути к Курской области

      В России создали ракету для борьбы с западными истребителями

      Устроившего смертельное ДТП с каршерингом подростка задержали

      Стало известно о ракетном ударе по учебному вертолетному центру в Кременчуге

      Философ объяснил важность достижения Россией целей СВО

      В Британии назвали последствие атаки ВСУ на Курскую область

      Над российскими регионами уничтожили воздушные шары и дроны ВСУ

      Женский батальон «Птахи Мадяра» прибыл в Харьковскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше