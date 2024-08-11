Журналист Репке: попытка ВСУ занять российские территории — рискованная затея

Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области вряд ли обернется итоговым успехом, попытки занять российские территории — рискованная затея. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке, его слова приводит РИА Новости.

Аналитик рекомендовал ВСУ не тешить себя иллюзиями и не исключил, что в среднесрочной перспективе украинским военным придется покинуть Курскую область, не добившись своих целей. «Давайте не будем обманывать себя», — резюмировал Репке.

Он добавил, что понимает стратегию ВСУ в Курской области, однако не видит дальнейших перспектив подобного нападения. По мнению журналиста, при наличии пяти тысяч солдат и достаточного количества западной техники руководству украинской армии целесообразнее было бы перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление. Как считает аналитик, подобная стратегия стала бы более эффективной.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года и продолжается до сих пор. Нападению подверглись, в частности, Суджанский и Кореневский районы российского региона. Как ранее утверждал отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис, последствия подобной атаки могут стать катастрофическими и ускорить поражение украинских войск в противостоянии с Россией.