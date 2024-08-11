Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 11 августа 2024Мир

В США раскрыли последствия атаки ВСУ на Курскую область

Офицер ВС США Дэвис: атака ВСУ на Курскую область может ускорить их поражение
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дэвис раскрыли последствия атаки ВСУ на Курскую область и отметил, что они могут стать катастрофическими.

«Все должны понять, что с практической точки зрения ход ВСУ в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел — и если Украина допустит ошибку, а Россия пойдет на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их гибель», — отметил он.

Ночью с 10 на 11 августе в Курске сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар. До этого над городом сработали системы противовоздушной обороны. В результате инцидента пострадали 13 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Попробовали там натопыриться — мы в ответ». Лукашенко пообещал лично разобраться в ситуации на границе с Украиной

      В России отреагировали на уход Баха с поста главы МОК

      Глава Беловского района Курской области рассказал об обстановке на приграничной территории

      В РПЦ назвали постер закрытия Игр в Париже иконой дьявола

      Беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом и ранили женщину

      Рублев обыграл первую ракетку мира на турнире ATP

      Российский сенатор прокомментировал проверки мужчин на беременность в Британии

      МВД увеличило вознаграждение за сведения о пропавших почти 20 лет назад под Псковом детях

      Захарова прокомментировала удар по Курску и осудила Киев

      В США раскрыли последствия атаки ВСУ на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше