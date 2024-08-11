Офицер ВС США Дэвис: атака ВСУ на Курскую область может ускорить их поражение

Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дэвис раскрыли последствия атаки ВСУ на Курскую область и отметил, что они могут стать катастрофическими.

«Все должны понять, что с практической точки зрения ход ВСУ в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел — и если Украина допустит ошибку, а Россия пойдет на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их гибель», — отметил он.

Ночью с 10 на 11 августе в Курске сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом, возник пожар. До этого над городом сработали системы противовоздушной обороны. В результате инцидента пострадали 13 человек.

