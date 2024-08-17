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12:15, 17 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» заявил об истощающихся резервах ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил, что резервы ВСУ в Курской области истощаются

Кадр: Минобороны России

Резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области истощаются. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские войска уничтожают технику и живую силу ВСУ на любом участке, где она появляется. «Потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок», — отметил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что Вооруженные силы России круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на курском направлении, уничтожая резервы противника. При этом обстановку в регионе он оценил как рабочую и подконтрольную.

До этого, 13 августа, Алаудинов сообщал, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено. А 15 августа генерал-майор также отчитался о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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