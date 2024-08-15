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10:44, 15 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» заявил о завершении блокирования ВСУ на курском направлении

Алаудинов: блокирование ВСУ на курском направлении завершается

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении завершается, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Обстановка у нас нормальная, рабочая (...) На участках наших (...) мы уничтожили противника, продавились вперед», — сообщил Алаудинов.

Российский генерал заключил, что на подведомственном ему участке «ведется работа по завершению блокирования ВСУ».

Ранее Алаудинов заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области — противник «начинает давить со всех щелей» и пытается «раздернуть» российских военных, но ситуация находится под контролем армии России, военнослужащие продолжают уничтожать и блокировать украинские формирования.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 10-й день — ВСУ перебросили более 11 тысяч украинских военнослужащих в регион. По последним данным, под контролем украинских формирований находятся 28 населенных пунктов российского региона.

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      Елена Торубарова
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