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10:30, 15 августа 2024Россия

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ изменили тактику в Курской области и «давят со всех щелей»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику ведения боевых действий в Курской области. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его словам, ВСУ планировали взять под контроль всю Курскую область 11 августа, однако эти планы не реализовались. На этом фоне противник «начинает давить со всех щелей» и пытается «раздернуть» российских военных.

Ситуация в приграничном регионе России находится под контролем, заверил Алаудинов. Он подчеркнул, что военнослужащие продолжают уничтожать и блокировать ВСУ на территории России.

Алаудинов ранее рассказал о просчете ВСУ в Курской области. указал на просчет ВСУ в Курской области. Противник, по его мнению, не предусмотрел, что Россия будет биться до конца. Это привело к тому, что растянутые на хороший участок украинские силы оказались под уже ударом огромного количества подразделений ВС России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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