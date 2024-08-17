Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 17 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал об обстановке на курском направлении

Алаудинов: попытки прорыва ВСУ на курском направлении пресекаются круглосуточно
СюжетРоссийские войска

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска круглосуточно пресекают попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

При этом, по его словам, обстановка «достаточно-таки рабочая, подконтрольная». «Все эти попытки [прорыва] завершаются уничтожением (…) противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника», — рассказал командир «Ахмата».

Днем ранее Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются пробиться внутрь Курской области разными способами, однако их попытки не приводят к успехам.

13 августа командир спецназа «Ахмат» сообщал, что передвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал-майор также отчитался о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников. За что они брали деньги?

      Россиянин захотел забрать долг у отсудившей у него фен Dyson бывшей сожительницы

      Жители украинских городов заметили падающий метеор

      На Западе оценили перспективы переговоров после атаки ВСУ на Курскую область

      Появились подробности о пропавшем после издевательств бойцов ВСУ под Курском пенсионере

      В Китае загорелся бывший российский авианесущий крейсер «Минск»

      Еще двое бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области

      Игравший восемь лет в США хоккеист объяснил возвращение в Россию

      Командир «Ахмата» рассказал об обстановке на курском направлении

      Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше