Командир «Ахмата» рассказал об обстановке на курском направлении

Алаудинов: попытки прорыва ВСУ на курском направлении пресекаются круглосуточно

Российские войска круглосуточно пресекают попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

При этом, по его словам, обстановка «достаточно-таки рабочая, подконтрольная». «Все эти попытки [прорыва] завершаются уничтожением (…) противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника», — рассказал командир «Ахмата».

Днем ранее Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются пробиться внутрь Курской области разными способами, однако их попытки не приводят к успехам.

13 августа командир спецназа «Ахмат» сообщал, что передвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал-майор также отчитался о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.