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09:55, 16 августа 2024Россия

Соратник Кадырова оценил обстановку в Курской области

Соратник Кадырова Алаудинов: армия РФ контролирует обстановку в Курской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Обстановка в зоне боевых действий в Курской области контролируемая. Об этом, оценивая ситуацию, заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», — отчитался Алаудинов.

По его словам, ВСУ пытаются пробиться внутрь Курской области разными способами, однако их попытки не приводят к успехам. Российские военнослужащие продолжают работать и уничтожать противника на территории России.

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Потери ВСУ 15 августа составили два танка, пять боевых бронированных машин и два бронетранспортера. Армия России также ликвидировала много живой силы противника, отчитывался ранее Алаудинов.

Бои в Курской области идут больше 10 дней. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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