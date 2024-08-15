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21:42, 15 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» озвучил потери ВСУ в Курской области

Алаудинов: российский спецназ в Курской области за сутки подбил 2 танка и 5 ББМ

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов озвучил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за четверг, 15 августа. В своем Telegram-канале он сообщил, что бойцы российского спецназа и возглавляемого им подразделения подбили два танка, пять боевых бронированных машин (ББМ), два бронетранспортера, а также ликвидировали много живой силы противника.

«Два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время», — добавил Алаулинов.

Ранее командир «Ахмата» рассказал о безуспешных попытках украинских войск продавить линию фронта на участке подразделения в Курской области. Также, по его словам, 13 августа удалось полоностью остановить продвижение ВСУ в российском регионе.

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      Александра Синицына
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