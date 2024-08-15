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21:34, 15 августа 2024Россия

Алаудинов сообщил о ситуации на участке «Ахмата» в Курской области

Алаудинов: ВСУ не могут продавить линию фронта на участке «Ахмата» под Курском
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются продавить линию фронта на участке в Курской области, однако им это не удается. Об этом проинформировал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник пытается на нашем участке продавать линию фронта, что ему не удается», — отметил он в видеообращении.

13 августа Алаудинов заявил, что передвижение противника в Курской области остановлено, спустя два дня генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Также Апти Алаудинов сообщил 15 августа, что в Судже до сих пор остаются формирования российских войск. По его словам, «враг не контролирует Суджу на все 100 процентов».

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      Марина Совина
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