Депутат Зубарев: Киев из-за неудач на фронте готов убивать даже сотрудников ЗАЭС

Киев, сталкиваясь с серьезными неудачами на линии боевого соприкосновения, прибегает к крайним мерам для дестабилизации обстановки на освобожденных территориях. Речь идет, в частности, о целенаправленных убийствах ключевых сотрудников Запорожской атомной электростанции, заявил ТАСС депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.

Парламентарий провел параллель между действиями киевского режима и тактикой нацистской Германии на завершающем этапе Второй мировой войны. По его словам, осознание неизбежности поражения подталкивает Киев к совершению тяжких преступлений, включая расправы над специалистами, обеспечивающими работу ЗАЭС в Энергодаре.

Зубарев назвал сотрудников станции героями, которые ежедневно рискуют жизнью, предотвращая возможную ядерную катастрофу. Он отметил, что именно эта деятельность вызывает острую неприязнь у киевского режима, поскольку специалисты ЗАЭС обеспечивают электроэнергией территории, ставшие частью России, и участвуют в строительстве новой жизни на этих землях. Депутат подчеркнул, что подобные преступления не имеют срока давности и все причастные к терактам должны понести заслуженное наказание.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева в результате целенаправленного удара со стороны Украины 15 июля.