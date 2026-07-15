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22:33, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине отреагировали на отставку главы Минобороны словами «мы стали дальше от победы»

Советник главы МО Украины Стерненко: С отставкой Федорова страна стала дальше от победы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отреагировал на отставку главы ведомства Михаила Федорова. В своем Telegram-канале он заявил, что после этого решения республика стала дальше от победы.

«Обидно, что сегодня наше государство стало значительно дальше от победы», — написал Стерненко.

Он также сообщил, что оставит должность советника главы Минобороны. По словам Стерненко, это обстоятельство может серьезно помешать качественно изменить ситуацию с дронами в Вооруженных силах Украины (ВСУ), поскольку в ведомстве прямо перед перестановками собирались вводить соответствующие изменения, но теперь процесс может остановиться с приходом нового руководства.

Ранее Михаил Федоров прокомментировал свою отставку. Он заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины.

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