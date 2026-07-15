Экс-министр обороны Украины поделился дальнейшими планами

Экс-глава МО Украины Федоров пообещал продолжить работу в военной сфере

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров пообещал продолжить работу в военной сфере. Дальнейшими планами он поделился в своем Telegram-канале.

«Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел раньше в Министерство обороны, — побеждать врага асимметрией, быстротой инноваций и силой организации. Продолжение следует», — написал Федоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. В Раде уже делают предпложения, какой пост Федоров займет следующим.