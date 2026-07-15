Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 15 июля 2026Мир

На Западе назвали саморазрушением одно решение Зеленского

FT: Кадровые перестановки в украинском правительстве могут стать саморазрушительными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Новые кадровые перестановки в украинском правительстве могут стать разрушительными для Киева и подорвать оборону страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как пишет издание, Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра, поскольку решил, что ему нужен кто-то «с большим весом». Главным кандидатом на пост премьера теперь называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Его политический опыт может быть полезен для Украины, говорится в статье.

Гораздо более значимой издание называет отставку министра обороны Михаила Федорова. Он занимал пост всего шесть месяцев — столько же, сколько и его предшественник. Это уже пятая ротация главы Минобороны с начала 2022 года.

Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко 12 июля. Впоследствии он называл Корецкого наиболее подготовленным человеком для работы на этом посту.

Также высказывалось мнение, что кадровые перестановки в правительстве Украины могут быть связаны с изменением подхода властей к европейскому направлению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ убили инженера, отвечавшего за безопасность на Запорожской АЭС. Как отреагировала Россия?
    На Западе назвали саморазрушением одно решение Зеленского
    Экс-министр обороны Украины поделился дальнейшими планами
    Убийство инженера ЗАЭС и неудачи Украины на фронте связали
    Убийство главного инженера ЗАЭС назвали шагом к эскалации на пути ядерного террора
    Украинский олигарх Ермолаев назвал виновных в покушении на него в Монако
    В Германии отказались поддержать президента ФИФА
    Кандидат на пост главы Нацразведки США порассуждал об отношениях с Россией
    Сестра Греты Тунберг показала свои откровенные фото в журнале
    На Украине отреагировали на отставку главы Минобороны словами «мы стали дальше от победы»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok