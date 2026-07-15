На Западе назвали саморазрушением одно решение Зеленского

FT: Кадровые перестановки в украинском правительстве могут стать саморазрушительными

Новые кадровые перестановки в украинском правительстве могут стать разрушительными для Киева и подорвать оборону страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как пишет издание, Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра, поскольку решил, что ему нужен кто-то «с большим весом». Главным кандидатом на пост премьера теперь называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Его политический опыт может быть полезен для Украины, говорится в статье.

Гораздо более значимой издание называет отставку министра обороны Михаила Федорова. Он занимал пост всего шесть месяцев — столько же, сколько и его предшественник. Это уже пятая ротация главы Минобороны с начала 2022 года.

Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко 12 июля. Впоследствии он называл Корецкого наиболее подготовленным человеком для работы на этом посту.

Также высказывалось мнение, что кадровые перестановки в правительстве Украины могут быть связаны с изменением подхода властей к европейскому направлению.