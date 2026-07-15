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17:27, 15 июля 2026Бывший СССР

Зеленский назвал наиболее подготовленного человека на должность премьера

Зеленский: Глава «Нафтогаза» Корецкий — наиболее подготовленный на должность премьера
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Корецкий

Сергей Корецкий. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий является наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра Украины. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, сейчас наиболее приоритетным для страны является подготовка к предстоящей зиме.

«Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, наиболее подготовленный человек на должность премьер-министра Украины», — заявил Зеленский.

12 июля Владимир Зеленский официально объявил об отставке бывшего премьер-министра Украины Юлии Свириденко, предложив ей перейти на дипломатическую работу, связанную с развитием отношений с ключевыми партнерами. Тогда же он впервые анонсировал смену украинской политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева.

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