Зеленский назвал наиболее подготовленного человека на должность премьера

Зеленский: Глава «Нафтогаза» Корецкий — наиболее подготовленный на должность премьера

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий является наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра Украины. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, сейчас наиболее приоритетным для страны является подготовка к предстоящей зиме.

«Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, наиболее подготовленный человек на должность премьер-министра Украины», — заявил Зеленский.

12 июля Владимир Зеленский официально объявил об отставке бывшего премьер-министра Украины Юлии Свириденко, предложив ей перейти на дипломатическую работу, связанную с развитием отношений с ключевыми партнерами. Тогда же он впервые анонсировал смену украинской политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева.