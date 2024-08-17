Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 17 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» заявил об активной сдаче в плен солдат ВСУ в Курской области

Апти Алаудинов: солдаты ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области
СюжетМинобороны

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны отметил, что «Ахмат» и смежные подразделения планомерно уничтожают пытающихся совершить прорыв противников. Кроме того, по его словам, украинские военные стали складывать оружие.

«На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — указал Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заверил, что резервы ВСУ в Курской области истощаются. Также он заявил, что Вооруженные силы России круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на курском направлении, уничтожая резервы противника. При этом обстановку в регионе он оценил как рабочую и подконтрольную РФ.

До этого, 13 августа, Алаудинов сообщал, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено. А спустя два дня генерал-майор также отчитался о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи оказался беженцем из ДНР. Что о нем известно?

      Минобороны заявило о поиске украинских войск в лесах Курской области

      В Курской области отразили попытки новых атак штурмовиков ВСУ

      Минобороны назвало цель планировавшейся провокации Украины на Курской АЭС

      Стало известно о взрывах на крупном предприятии в Краматорске

      Командир «Ахмата» заявил об активной сдаче в плен солдат ВСУ в Курской области

      Иран заявил об интересе к транзиту российского газа

      ВСУ нанесли повторный удар по ТЦ «Галактика» в Донецке

      Обвиняемый в нападении на полицейскую американец заявил о своей невиновности

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше