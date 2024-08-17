Командир «Ахмата» заявил об активной сдаче в плен солдат ВСУ в Курской области

Апти Алаудинов: солдаты ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны отметил, что «Ахмат» и смежные подразделения планомерно уничтожают пытающихся совершить прорыв противников. Кроме того, по его словам, украинские военные стали складывать оружие.

«На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — указал Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заверил, что резервы ВСУ в Курской области истощаются. Также он заявил, что Вооруженные силы России круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на курском направлении, уничтожая резервы противника. При этом обстановку в регионе он оценил как рабочую и подконтрольную РФ.

До этого, 13 августа, Алаудинов сообщал, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено. А спустя два дня генерал-майор также отчитался о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.