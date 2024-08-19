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14:17, 19 августа 2024Россия

Более 121 тысячи россиян эвакуировали из региона на границе с Украиной

МЧС: из Курской области эвакуировали более 121 тысячи человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более 121 тысячи россиян эвакуировали из региона на границе с Украиной. Речь идет о Курской области. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, жителей отселили из девяти приграничных районов российского региона.

«За минувшие сутки убыли самостоятельно и организованными колоннами более 650 человек», — уточнил замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.

Как заверил представитель ведомства, работа по эвакуации населения на безопасные территории продолжится.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. Накануне, 18 августа, сообщалось, что местный депутат Алексей Золотарев и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек.

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      Елена Торубарова
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