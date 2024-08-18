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20:03, 18 августа 2024Россия

Курский депутат и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек

Курский депутат Золотарев с напарником вывезли 100 человек в безопасную зону

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Курский депутат Алексей Золотарев и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек. Об этом он рассказал корреспонденту газеты «Известия».

Золотарев с напарником начали помогать жителям Курской области с первого дня, когда еще была объявлена добровольная эвакуация Глушковского района. Они взяли две маршрутки, вместимость которых составляет около 25 человек, и стали совершать рейсы.

«Люди начали собираться в определенных местах, и мы начали их забирать. Либо собирали в определенных точках, или мы просто ездили по селам, куда могли доехать, и собирали там людей. Где-то приходилось уговаривать, где-то люди сами хотели выехать, где-то приходилось настойчивость проявлять», — отметил Золотарев.

Депутат объяснил, что, кроме них, в данный момент эвакуация проводится совместными усилиями администрации региона и волонтеров. Он поблагодарил власти Курской области за то, что предоставили ему машины, которые помогают перевозить маломобильных граждан. Золотарев добавил, что намерен продолжать эвакуировать людей в более безопасные районы, так как нуждающиеся в этом еще остались. Он признался, что не мог поступать иначе, ведь он родился, живет и работает в Курской области и оставить людей в трудной ситуации ему бы «ни совесть, ничего не позволило бы».

Ранее в этот же день стало известно, что за минувшие сутки в безопасные районы были эвакуированы более 1,7 тысячи жителей Курской области.

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      Полина Кислицына
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