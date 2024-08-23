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07:49, 23 августа 2024Мир

Посол пригрозил ответом Путина на вылазку ВСУ в Курской области

Антонов заявил о суровом наказании Киева от Путина за вторжение ВСУ под Курск
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент страны Владимир Путин принял решение по ответу на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Антонов пригрозил ответом Путина на вылазку ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что Киев ожидает суровое наказание.

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«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — сказал дипломат.

Ранее посол заявил о возможности США «по щелчку пальцев» остановить наступление ВСУ под Курском. По его мнению, без ведома Белого дома эта операция невозможна.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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