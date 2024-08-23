Посол пригрозил ответом Путина на вылазку ВСУ в Курской области

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент страны Владимир Путин принял решение по ответу на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.
В беседе с журналистами Антонов пригрозил ответом Путина на вылазку ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что Киев ожидает суровое наказание.
«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — сказал дипломат.
Ранее посол заявил о возможности США «по щелчку пальцев» остановить наступление ВСУ под Курском. По его мнению, без ведома Белого дома эта операция невозможна.
6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.