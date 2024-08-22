Посол заявил о возможности США «по щелчку пальцев» остановить наступление ВСУ под Курском

Антонов: США может по «по щелчку пальцев» остановить ВСУ в Курской области

Вашингтон может «по щелчку пальцев» остановить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, но не хочет, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна. «Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области... Достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по ситуации в Курской области, но считают действия Киева суверенным решением.