США прокомментировали вылазку ВСУ в Курской области

Госдепартамент США: Киев не уведомлял Вашингтон о вылазке в Курской области

Украина не уведомляла США о намерении совершить вылазку в Курской области. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга, транслируемого на официальном YouTube-канале ведомства.

«Украина не предупреждала США заранее о своем намерении провести вылазку в Курской области. Однако Вашингтон не считает это удивительным», — сообщил представитель.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон потребовал у Киева информацию действиях ВСУ в Курской области.

Также представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Европейский союз не выступает против вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области.