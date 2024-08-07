В ЕС оценили вылазку ВСУ в Курской области

Стано: ЕС не выступает против вылазки ВСУ в Курской области

Европейский союз (ЕС) не выступает против вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, пишет Reuters.

«Евросоюз продолжает полностью поддерживать право украинцев на защиту, а также их усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», — ответил политик на вопрос о мнении ЕС касательно действий Украины в Курской области.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация считает вылазку ВСУ в Курскую область эскалацией конфликта, в то время как ООН настаивает на урегулировании ситуации.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон потребовал у Киева информацию действиях ВСУ в Курской области.