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19:22, 7 августа 2024Мир

В ООН отреагировали на вылазку ВСУ в Курской области

Офис генсека: ООН считает вылазку ВСУ в Курскую область эскалацией конфликта

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

ООН считает вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область эскалацией конфликта, в то время как организация настаивает на урегулировании ситуации. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса, а мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени», — рассказал дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон затребовал у Киева информацию о вылазке ВСУ в Курской области. Он также подчеркнул, что позиция США по применению Украиной западного дальнобойного оружия остается неизменной.

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      Максим Габриелян
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