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17:51, 7 августа 2024Мир

США потребовали у Украины информацию о вылазке в Курской области

Белый дом: США потребовали у Украины информацию о вылазке в Курской области
СюжетНаселение России:

Фото: John Pryke JDP / Reuters

США потребовали у Киева информацию о вылазке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает агентство Reuters.

«Мы обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию в Курской области]», — рассказал представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что позиция США по применению ВСУ западного дальнобойного оружия неизменна и на участие их войск в Курской области не влияет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно осудить атаку ВСУ на Курскую область и преступления украинской армии против российского мирного населения. Она добавила, что Следственный комитет России на фоне последних событий продолжает выносить приговоры «украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан».

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      Максим Габриелян
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