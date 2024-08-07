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16:40, 7 августа 2024Мир

Захарова призвала международное сообщество осудить атаку ВСУ на Курскую область

Захарова: РФ призывает мировое сообщество осудить атаку ВСУ на Курскую область
СюжетНаселение России:

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Мировое сообщество должно осудить атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область и преступления украинской армии против российского мирного населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее коментарий приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», — подчеркнула дипломат, добавив, что «все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада».

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Захарова отметила, что Следственный комитет России на фоне последних событий продолжает выносить приговоры «украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан».

Ранее президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в Курской области обстановку провокацией со стороны Украины.

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      Виктория Кондратьева
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