Захарова: РФ призывает мировое сообщество осудить атаку ВСУ на Курскую область

Мировое сообщество должно осудить атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область и преступления украинской армии против российского мирного населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее коментарий приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», — подчеркнула дипломат, добавив, что «все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада».

Захарова отметила, что Следственный комитет России на фоне последних событий продолжает выносить приговоры «украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан».

Ранее президент России Владимир Путин назвал сложившуюся в Курской области обстановку провокацией со стороны Украины.