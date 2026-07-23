Живущая в США дочь Седоковой рассказала о бедной студенческой жизни

Живущая в США дочь певицы Седоковой Алина Белькевич рассказала о бедной студенческой жизни

Живущая в США дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой Алина Белькевич рассказала о бедной студенческой жизни. Ее комментарий публикует «Стархит».

Известно, что 21-летняя наследница певицы стала участницей шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!». Известно, что в прошлом году она окончила колледж в Бостоне и начала работать в финансовой сфере.

При этом девушка отметила, что не может назвать себя обеспеченной, вопреки устоявшимся представлениям о жизни детей звезд. Так, по ее словам, жизнь в Бостоне дорогая, а она сама оплачивает свои расходы, хотя мать помогает ей с квартирой.

«Сейчас на моей карте 147 долларов — примерно 11 тысяч рублей. Мы — бедные студенты, которые ломают стереотипы и показывают, что не все дети знаменитостей могут быть богатыми. Мама никогда не пыталась влиять на мой выбор профессии и увлечений. Я не человек творчества, люблю сидеть в офисе», — указала Белькевич.

Алина Белькевич — первый ребенок Седоковой. Девочка родилась в браке артистки с капитаном киевского «Динамо», белорусским и украинским футболистом Валентином Белькевичем. Также у исполнительницы есть дочь Моника и сын Гектор от других мужчин.

В мае Анна Седокова вышла в свет с часами за 5,5 миллиона рублей.