Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:36, 23 июля 2026Ценности

Живущая в США дочь Седоковой рассказала о бедной студенческой жизни

Живущая в США дочь певицы Седоковой Алина Белькевич рассказала о бедной студенческой жизни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alinabelkevia

Живущая в США дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой Алина Белькевич рассказала о бедной студенческой жизни. Ее комментарий публикует «Стархит».

Известно, что 21-летняя наследница певицы стала участницей шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!». Известно, что в прошлом году она окончила колледж в Бостоне и начала работать в финансовой сфере.

При этом девушка отметила, что не может назвать себя обеспеченной, вопреки устоявшимся представлениям о жизни детей звезд. Так, по ее словам, жизнь в Бостоне дорогая, а она сама оплачивает свои расходы, хотя мать помогает ей с квартирой.

«Сейчас на моей карте 147 долларов — примерно 11 тысяч рублей. Мы — бедные студенты, которые ломают стереотипы и показывают, что не все дети знаменитостей могут быть богатыми. Мама никогда не пыталась влиять на мой выбор профессии и увлечений. Я не человек творчества, люблю сидеть в офисе», — указала Белькевич.

Алина Белькевич — первый ребенок Седоковой. Девочка родилась в браке артистки с капитаном киевского «Динамо», белорусским и украинским футболистом Валентином Белькевичем. Также у исполнительницы есть дочь Моника и сын Гектор от других мужчин.

В мае Анна Седокова вышла в свет с часами за 5,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    Доктор Мясников заявил об отставании России от Европы в одном вопросе
    Индийский бензин приблизился к России
    Россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции
    В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине
    Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России
    Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok