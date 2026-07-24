Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите на Аляске

Лавров заявил, что передал Рубио подборку восторженных цитат Трампа о саммите на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе прошедшей встречи с госсекретарем США Марко Рубио передал ему подборку восторженных цитат американского лидера Дональда Трампа о саммите на Аляске. Слова главы дипведомства приводит РИА Новости.

«Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа», — рассказал Лавров журналистам.

По словам министра, Москва разделяла подобные оценки итогов саммита и рассчитывала, что принятие предложений американской стороны позволит остановить боевые действия и сесть стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Лавров прокомментировал заявление Рубио о провале предложений по Украине в Анкоридже. Он отметил, что для того, чтобы говорить о провале соглашений саммита на Аляске, необходимо выяснить, кто именно в нем виноват.