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11:34, 24 июля 2026 (обновлено: 11:50, 24 июля 2026)Мир

Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите на Аляске

Лавров заявил, что передал Рубио подборку восторженных цитат Трампа о саммите на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе прошедшей встречи с госсекретарем США Марко Рубио передал ему подборку восторженных цитат американского лидера Дональда Трампа о саммите на Аляске. Слова главы дипведомства приводит РИА Новости.

«Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа», — рассказал Лавров журналистам.

По словам министра, Москва разделяла подобные оценки итогов саммита и рассчитывала, что принятие предложений американской стороны позволит остановить боевые действия и сесть стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Лавров прокомментировал заявление Рубио о провале предложений по Украине в Анкоридже. Он отметил, что для того, чтобы говорить о провале соглашений саммита на Аляске, необходимо выяснить, кто именно в нем виноват.

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