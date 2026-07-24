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11:42, 24 июля 2026 (обновлено: 11:51, 24 июля 2026)Россия

Названы цели массированной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что целями атаки ВСУ стали сортировочные центры маркетплейса
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой ночью атаковали сортировочные центры российского маркетплейса. Цели налета украинских дронов назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

По их информации, под удар попали объекты в Ленинградской области и Симферополе. «Временно остановлена работа комплексов маркетплейса в Шушарах и Уткиной Заводи», — указано в публикации.

Авторы также уточнили, что украинские беспилотники ударили по складу птицефабрики в Синявино под Санкт-Петербургом.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Как отметили власти, в результате атаки есть пострадавшие. Под удар также попала Тверь — в городе загорелось здание административного логистического центра.

Всего ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотников ВСУ. В Минобороны заявили, что под удар попали 16 российских регионов, в том числе Псковская, Новгородская и Калужская области, а также Крым и Московский регион.

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