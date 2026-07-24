Здание логистического центра загорелось после атаки дронов ВСУ в российском городе

Королев: Здание логистического центра загорелось после атаки дронов ВСУ в Твери

Здание административного логистического центра загорелось после отражения атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Элеватор в Твери. Об этом сообщил в «Максе» временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Он отметил, что в результате происшествия в российском городе никто не пострадал.

Губернатор подчеркнул, что силами пожарных регионального управления МЧС огонь полностью ликвидирован. На месте развернули работу оперативные службы.

До этого стало известно, что в ночь на 24 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 571 украинский беспилотник. Налетам подверглись Ленинградская область, Крым, Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области. Помимо этого украинские дроны были уничтожены над Азовским и Черным морями. Вражескую атаку минувшей ночью назвали одной из самых массированных.