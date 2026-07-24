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11:30, 24 июля 2026Интернет и СМИ

Телеведущая вызвала слесаря и сделала удивительное открытие о своем доме

Австралийская ведущая Джейс нашла противогаз времен Второй мировой войны под домом
Маргарита Щигарева

Кадр: news.com.au

Известная австралийская телеведущая Лора Джейс рассказала, как сделала удивительное открытие о своем доме. Об этом пишет News.com.

Ведущая вызвала слесаря, чтобы тот проверил газопровод, однако под домом специалист обнаружил армейский вещмешок. Внутри была форма времен Второй мировой войны и противогаз. «Когда ты смотришь на противогаз, то он выглядит достаточно жутко, он был прикреплен к сумке, и все это просто лежало в песке под домом, наверное, несколько десятков лет», — заявила Джейс.

На некоторых вещах было обозначено имя владельца: Эрик Фостер. Телеведущей удалось выяснить, что хозяин вещей жил в ее доме. Согласно обнаруженным ею данным, когда Фостер вызвался участвовать в войне, ему было больше 20, но меньше 30 лет, он был католиком и работал плиточником.

Джейс также попросила зрителей помочь ей найти потомков Фостера, чтобы отдать им его вещи.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании в ходе ремонта нашла загадочный сейф в стене. Внутри оказалось множество старинных вещей.

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