11:52, 6 апреля 2026

Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

В Великобритании женщина нашла сейф во время ремонта старого дома
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Жительница Великобритании по имени Люси нашла загадочный сейф в доме, построенном в Георгианскую эпоху. Об этом она рассказала в TikTok-видео.

Люси уже несколько месяцев занимается ремонтом старого фермерского дома, который достался ей от бабушки. В марте 2026 года она обнаружила сейф в стене. Женщина никак не могла открыть его. Ключ к сейфу нашел ее отец.

Внутри сейфа оказалось множество старинных вещей: столовые приборы, письма, конверты и фоторамка. Люси обратила внимание на серебряную ложку, которая была изготовлена в честь коронации Георга VI и его супруги Елизаветы в 1937 году. Также она отдельно сняла свидетельство о браке, скрепленное восковой печатью, и буклет о предоставлении свадебных услуг, датированный 4 февраля 1961 года.

Ранее сообщалось, что житель Сан-Франциско, США, купил дом 1920-х годов и сделал необычную находку в его фундаменте. Он нашел под зданием старый сейф, но не смог вскрыть его.

