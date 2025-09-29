Мужчина нашел в фундаменте старого дома загадочный сейф

В США новый домовладелец нашел в фундаменте загадочный сейф

Житель Сан-Франциско, США, купил дом 1920-х годов и сделал необычную находку в его фундаменте. Об этом он сам рассказал на Reddit.

Новый домовладелец рассказал, что нашел под зданием старый сейф. Он пытался вытащить его, не разбивая бетон вокруг, но не смог. По словам мужчины, ему было интересно узнать название компании, которая произвела этот сейф. Однако он так и не смог найти информацию об этом в интернете.

Как признается мужчина, он надеется, что в сейфе осталось что-то ценное, о чем забыли прошлые владельцы дома. Он объяснил, что через пару дней сможет разбить бетон и наконец получит доступ к загадочному сейфу. Сложившуюся ситуацию он сравнил с лотерей. Пока он не откроет сейф, не сможет перестать думать «а что если там лежит что-то дорогое».

В комментариях к посту пользователь, назвавшийся агентом по недвижимости, рассказал, что за свою практику встречал в старых домах много сейфов, но все они были пусты. Он объяснил, что обычно никто не оставляет ценные вещи при переезде. Это подтвердил и другой комментатор, работающий слесарем. Он добавил, что за свою карьеру ни разу не вскрывал сейф, в котором что-то было.

