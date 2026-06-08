Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Позднякова: Жара в Москве сменится похолоданием в праздничные выходные

Жара в Москве и Подмосковье, которая будет сохраняться большую часть недели, сменится похолоданием в праздничные выходные. Снижение температуры жителям столичного региона пообещала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с изданием «Ридус».

По словам синоптика, в начале июньских праздников столбики термометров в Москве и области покажут значения выше плюс 30 градусов. «Осадков ночью не ожидается. Ночи станут еще более теплыми, чем в начале текущей рабочей недели. Преобладающая температура в ночные часы будет в пределах плюс 15-17 градусов Цельсия. При этом 12 июня дневная температура достигнет плюс 31 градус Цельсия. Погода такого же характера планируется 13 июня», — поделилась информацией она.

Между тем, продолжила эксперт, 13 июня в столичный регион придут похолодание и небольшие кратковременные дожди. Позднякова уточнила, что погода может смениться и в воскресенье, 14 июня, так как холодный атмосферный фронт накроет Москву и Подмосковье к вечеру субботы. Она добавила, что, хотя и жара уйдет, температура по-прежнему будет превышать климатическую норму.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предрек дожди и ливни с грозами в Москве со среды, 10 июня, и до выходных.