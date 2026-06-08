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16:58, 8 июня 2026Экономика

Потребление газа в России упало

«Газпром» сообщил о снижении потребления газа в России на 2,9 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: AnnaNel / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года потребление газа в России составило 506,4 миллиарда кубометра, что на 2,9 процента меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на годовой отчет «Газпрома», где имеющуюся динамику связывают с более теплой погодой осенью и зимой, сообщает РИА Новости.

Основная доля снижения пришлась на электроэнергетику и коммунально-бытовой сектор. При этом в компании ожидают, что программа газификации и догазификации российских регионов, проводившаяся в последние годы, а также строительство новых электростанций позволит увеличить внутренний спрос на газ.

Также перспективы увеличения спроса на газ поставщик видит в развитии российского рынка газомоторного топлива, нефтехимии, металлургии, агрохимии.

Продажа газа по трубопроводам в Европу в 2025 году заметно упала, что объясняется остановкой транзита через Украину. Однако объемы его реализации по второй нитке газопровода «Турецкий поток», идущей в Европу, увеличились. Этого удалось достичь за счет оптимизации суточных поставок по магистрали.

Ранее сообщалось, что «Газпром» собрался продать принадлежащее ему сборочное производство спутников в Московской области «Газпром СПКА» и его Центр управления полетами (ЦУП). Вместе с объектом компания «Новый старт» — потенциальный покупатель — получит конструкторские компетенции.

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