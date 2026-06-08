Водительница обвинила в смертельной аварии собаку за рулем

В США виновница смертельной аварии обвинила во всем собаку

В штате Миннесота, США, Шоне Рэй Доккен спровоцировала смертельную аварию под лекарственными препаратами. Об этом сообщает KSTP.

29 мая 43-летняя Доккен столкнулась с автомобилем 82-летней Барбары Ли Уэлберг. Он перевернулся, и пожилой женщины не стало на месте. На допросе Доккен обвинила в произошедшем свою собаку.

По словам водительницы, питомец хотел дотянуться до лакомства, оперся о руль и изменил траекторию движения машины. Женщина тщетно пыталась восстановить управление, автомобиль занесло, что и привело к ДТП.

Во время разговора полицейские заметили, что речь Доккен была невнятной. Тест на алкоголь оказался отрицательным, но сама женщина призналась, что незадолго до аварии приняла «Аддералл» и «Лоразепам». Сочетание этих средств способно нарушить координацию движений и снизить скорость реакции.

Сожитель Доккен рассказал полиции, что она неоднократно злоупотребляла лекарствами. В прошлом ее уже судили за вождение в нетрезвом состоянии.

После ДТП ее доставили в больницу. Травмы, которые она получила, оказались не опасны для жизни. Сейчас женщина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что мужчина из Таиланда предложил посадить его в тюрьму после того, как его собаки стали причиной аварии. Они преследовали 14-летнего подростка на мотоцикле, в результате чего он столкнулся с автомобилем.

