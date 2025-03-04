Хозяин выразил готовность отправиться в тюрьму за проступок его собак

В Таиланде хозяин согласился на тюрьму, когда два его пса стали причиной аварии

Мужчина из Таиланда предложил посадить его в тюрьму после того, как его собаки стали причиной аварии. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Кхонкэн 16 февраля. Две собаки начали преследовать 14-летнего подростка на мотоцикле, в результате чего произошла авария, мотоцикл столкнулся с автомобилем. Все происходящее попало на съемку камер видеонаблюдения. В результате столкновения никто не пострадал.

Узнав о произошедшем, хозяин собак объяснил, что псов недавно привезла ему сестра. Он взял шестилетних Дамдама и Дукдика, чтобы они охраняли дом. В день происшествия они сбежали с участка через заднюю дверь, которая оказалась незапертой. Мужчина объяснил, что собаки не агрессивны, но местные подростки намеренно дразнили их и газовали, создавая шум. Он также выразил готовность отправиться в тюрьму и таким образом искупить проступок питомцев, потому что он безработный и у него нет средств на штрафы. По его словам, теперь собаки на цепи.

Позднее в полиции уточнили, что у водителя пострадавшего автомобиля была хорошая страховка, и стороны достигли мирового соглашения. Никаких судебных исков против собак и их хозяина возбуждено не было.

Ветеринар из США отказалась отдавать бывшему хозяину — бездомному мужчине — собаку, которую она нашла и вылечила. Женщина считает, что собаке будет лучше с ней, ее могут обвинить в воровстве.