Ветеринар вылечила собаку и отказалась отдавать ее хозяину

В США ветеринар вылечила собаку бездомного мужчины и отказалась ее отдавать

Ветеринар из США отказалась отдавать бывшему хозяину — бездомному мужчине — собаку, которую она нашла и вылечила. Об этом пишет ABC News.

Ветеринарный врач Аманда Хергенредер была в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, на профессиональной конференции, когда увидела у кофейни питбуля. Немолодое и истощенное животное было привязано к внедорожнику. Хергенредер спросила у бариста в кофейне, знает ли она, кто владелец. Затем она позвонила в полицию и обратилась за помощью в местный приют для собак.

Поскольку пес не был чипирован, Хергенредер забрала его в свою клинику. Оказалось, что у 16-летнего питбуля была запущенная мочеполовая инфекция и проблема с одним из зубов. Женщина оказала ему всю необходимую помощь, потратив на это около трех тысяч долларов (261,7 тысячи рублей), решила оставить пса себе и назвала его Бигби — по названию кофейни, где он был привязан.

Однако, как оказалось впоследствии, у пса был хозяин — 58-летний бездомный Крис Гамильтон. По словам Гамильтона, он привязал своего питбуля Винни к машине, чтобы зайти в магазин на заправке, а, когда вернулся, ему сказали, что его забрала какая-то женщина. Теперь мужчина требует вернуть ему собаку. «Этот пес был со мной 15 лет. Я никогда не обращался с ним плохо, и, знаете, мы любили друг друга. После его пропажи я чувствовал себя так, словно потерял часть своего тела», — сказал он в суде.

Прокурор Крис Беккер заявил, что речь идет о краже со стороны Хергенредер, за которую ей может грозить до 93 дней тюремного заключения. Хергенредер же настаивает, что спасла Бигби, который был на грани смерти. По ее словам, сейчас пес чувствует себя прекрасно, играет и бегает. Судьбу Винни-Бигби решит судебное заседание в мае.

Ранее в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, мужчина случайно отравил собачку своей девушки. Мужчина перепутал лекарства для псов.