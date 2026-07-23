Туристы оказались под угрозой депортации за утренний секс на пляже в Таиланде

Туристы из Турции оказались под угрозой депортации за интимную близость на пляже Таиланда

Туристы из Турции оказались под угрозой депортации за интимную близость на пляже популярного курорта Таиланда Пхукет. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Пхукета».

По данным источника, ранним утром 23 июля пара иностранцев — 31-летний Ибрахим Демир и 27-летняя Седеф Гюльдже — занялись оральным сексом на пляже Калим. Очевидцы сняли происходящее на видео и сообщили о нарушителях общественного порядка в полицию. После этого патрульные доставили туристов в участок.

На допросе Демир и Гюльдже начали отрицать обвинения, но им показали ролик с их участием. Следователи намерены изучить также записи с камер видеонаблюдения, опросить свидетелей и предъявить паре обвинения в непристойном поведении в общественном месте.

Как пишет Telegram-канал, с учетом предыдущих аналогичных дел вероятным наказанием станет штраф, аннулирование разрешений на пребывание, ускоренная депортация и внесение в черный список. После завершения полицейских процедур Демира и Гюльдже передадут иммиграционным властям для выдворения из страны.

Ранее на этом же курорте Азии туристы занялись оральным сексом в тук-туке и нарвались на санкции. Иммиграционная полиция внесла в черный список и депортировала нарушителей.