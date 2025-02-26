Мужчина случайно отравил собаку девушки

Daily Mail: В США мужчина случайно дал собаке снотворное и едва не отравил ее

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, мужчина случайно отравил собачку своей девушки. Об этом пишет издание Daily Mail.

У Бекки Карстенс две собаки, и обе принимают лекарства от разных болезней. «Я попросила бойфренда дать нашей собаке лекарство, пока меня не было», — рассказывает она. После ее возвращения мужчина отчитался, что свои таблетки получили оба пса. Карстенс сразу заподозрила неладное, поскольку у одной из ее собак, которую зовут Нелли, лекарство уже закончилось.

Оказалось, что мужчина накормил Нелли не ветеринарным средством для лечения инфекции мочевыводящих путей, а снотворным «Амбиен», которое пьет сама Карстенс. По ее словам, флакон лекарства для одной собаки был коричневым, а для Нелли — синим. «Поскольку мой флакон с "Амбиеном" тоже был коричневым, он решил, что это ее лекарство», — объяснила она.

Человеческая доза снотворного может быть смертельно опасна для маленькой собаки, поэтому ее пришлось срочно везти к ветеринару. Специалисты вызвали у Нелли рвоту, дали ей активированный уголь и поставили капельницу. Собаку наблюдали в течение ночи и оказывали поддерживающую терапию. После лечения она полностью поправилась.

Ранее жительница британского города Ковентри рассказала, что тратит большую часть зарплаты на содержание в роскошных условиях своего мопса по кличке Гизмо. Молодой человек девушки признался, что возлюбленная уделяет псу намного больше внимания, чем ему, однако не обижается на нее.