Англичанка предпочла мопса парню

Жительница британского города Ковентри призналась, что тратит почти всю свою зарплату на содержание своего мопса в роскошных условиях. Ее историей заинтересовалось британское издание Daily Mail.

24-летняя Джейд Маккена (Jade McKenna) потратила на пса по кличке Гизмо восемь тысяч фунтов стерлингов (671,3 тысячи рублей) за два года. Она водит его в театры, зоопарки и собачьи рестораны. Британка не отказывает ему в рождественских подарках, вечеринках и фотосессиях.

Когда Маккена увидела Гизмо, она поняла, что это «любовь с первого взгляда». Женщина сразу же купила ему матрас с подписью, поводки, ошейники и игрушки. Содержание Гизмо обходится ей в 250 фунтов (около 21 тысячи рублей) в месяц, в то время как на себя она тратит только 50 фунтов (примерно 4,2 тысячи рублей).

Материалы по теме Хорошо быть кисою Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы

В феврале прошлого года Маккена устроила Гизмо вечеринку по случаю его дня рождения и отвела питомца в собачий ресторан. Там собрались все ее близкие, вместе они спели ему праздничную песню. Девушка заказала псу торт с его портретом.

«Я отношусь к нему как к своему ребенку. После поздравлений Гизмо наслаждался собачьим пивом и большой курицей на ужин. Это был самый замечательный день, и он был так взволнован происходящим», — рассказала девушка.

Молодой человек британки, Крис, признается, что она тратит на него куда меньше средств и времени. Однако он не обижается, так как понимает, что Гизмо делает девушку счастливой. Они планируют вместе поехать в отпуск на юго-запад Англии.

В 2016 году сообщалось, что мопс из Нью-Йорка по кличке Мэйбл стал звездой социальной сети Instagram благодаря своей хозяйке, которая выкладывает его фотографии в различных костюмах. На аккаунт собаки было подписано 11 тысяч человек.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!