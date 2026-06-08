В Латвии заблокировали восемь российских сайтов

В Латвии ограничили доступ к сайтам магазина «Лабиринт» и издательства «АСТ»

В Латвии заблокировали восемь российских интернет-ресуров. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на решение Национального совета по электронным СМИ страны.

Речь идет о сайтах магазина «Лабиринт», издательства «АСТ», сервиса LiveLib, новостного портала V1 из Волгограда и ряде других ресурсов. Латвийским интернет-провайдерам предписали немедленно ограничить к ним доступ.

В сообщении утверждается, что на этих интернет-страницах распространяется контент, который может представлять угрозу для информационного пространства и национальной безопасности Латвии. Также отмечается, что сведения на этих сайтах «формируют позитивное отношение к России».

Ранее стало известно, что Латвия запретила въезд телеведущей Екатерине Андреевой. Уточняется, что ее включили в список нежелательных лиц на основании закона об иммиграции страны.