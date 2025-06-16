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12:17, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Ведущей Первого канала запретили въезд в одну страну Евросоюза

Латвия запретила въезд в страну телеведущей Екатерине Андреевой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ведущей Первого канала Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел европейского государства Байба Браже на странице в соцсети X.

Браже заявила, что Андрееву включили в список нежелательных лиц Латвии и запретили ей въезд в страну на неопределенный срок. Она уточнила, что приняла решение на основании латвийского закона об иммиграции.

Ограничение коснулось также известного российского актера Павла Прилучного, следует из сообщения министра.

В апреле стало известно, что Латвия захотела заблокировать все Telegram-каналы из России для борьбы с русским языком. Согласно расчетам властей страны, к 2026 году публикаций на латышском должно быть не менее 50 процентов от их общего числа, если эта мера будет применена.

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