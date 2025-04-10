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10:20, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Латвия захотела заблокировать все российские Telegram-каналы для борьбы с русским языком

Mash: Латвия будет блокировать Telegram-каналы из РФ для борьбы с русским языком
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Власти Латвии захотели заблокировать все российские Telegram-каналы на территории республики, чтобы бороться с русским языком. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, в стране планируют создать механизм для выявления и блокировки российских каналов в мессенджере, так как на востоке Латвии многие жители говорят на русском языке и не хотят от него отказываться. Отмечается, что к 2026 году публикаций на латышском языке, согласно расчетам властей Латвии, должно быть не менее 50 процентов от их общего числа.

Отмечается, что с такой инициативой выступил кабинет министров Латвии в ноябре 2024 года. Курировать проект будут министр культуры Агнесе Лаце и глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиныш. Mash добавил, что на реализацию программы выделили 420 тысяч евро (более 25,4 миллиона рублей) из бюджета страны, от фонда Сороса (признан нежелательной организацией в РФ) и Европейского союза.

В январе 2025 года стало известно, что Telegram-канал РИА Новости стал недоступен в Европе. Сообщалось, что причиной его блокировки стала жалоба Эстонии.

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