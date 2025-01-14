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17:02, 14 января 2025Интернет и СМИ

Названа причина блокировки Telegram-канала РИА Новости в Европе

Telegram-канал РИА Новости был заблокирован в Европе из-за жалобы из Эстонии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Telegram-канал РИА Новости в Европе заблокировали из-за жалобы из Эстонии. Об этом агентству сообщили в техподдержке мессенджера.

«Департамент по защите прав потребителей и техническому регулированию (CPTRA) Эстонии подал жалобу на Telegram-канал РИА Новости в соответствии с Законом о цифровых услугах», — назвали в техподдержке причину блокировки.

Представители мессенджера добавили, что в жалобе указали на нарушение каналом одного из постановлений, действующих на территории Евросоюза. В нем говорится об ограничительных мерах для России из-за ее политики в отношении Украины.

В приложении к документу Telegram-канал РИА Новости числится как запрещенное СМИ. В Telegram уточнили, что европейским операторам запрещается транслировать или содействовать трансляции любого контента таких медиа.

В декабре 2024 года сообщалось, что Telegram-канал агентства заблокировали в нескольких европейских странах. Доступ был ограничен для пользователей из Польши, Бельгии, Италии, Чехии, Греции и Швейцарии.

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